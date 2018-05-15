Джонсон: ЕС и Великобритания постараются сохранить ядерную сделку с Ираном

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания и страны Европейского союза (ЕС) приложат усилия, чтобы сохранить ядерное соглашение с Ираном, передает РИА «Новости».

«Мы обсудим пакет мер, которые европейцы намерены принять, чтобы обеспечить выполнение сделки с Ираном. «Евротройка» [Великобритания, Германия и Франция], Могерини и ЕК будут рассматривать возможные меры, как защитить интересы европейских компаний от санкций США», — сказал Джонсон.

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Глава британского МИДа отметил, что у властей европейских стран «нет иллюзий» относительно ракетной программы Ирана, однако этот вопрос не должен касаться соглашения по мирному использованию атома.

Ранее в Иране заявили, что страна останется в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), если участники соглашения смогут сохранить интересы Ирана.