Путин призвал последовательно модернизировать армию и флот

Президент России Владимир Путин на совещании в Сочи заявил о необходимости последовательной модернизации армии и флота, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Очевидно, что мы должны двигаться дальше, последовательно модернизировать армию и флот, развивать их по всем основным направлениям», — сказал Путин.

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Ранее Путин заявил, что новое вооружение кратно повышает возможности России.

«В этом году впервые были продемонстрированы наши перспективные образцы и система вооружений, не имеющих мировых аналогов. Они кратно повышают возможности по обеспечению безопасности России, на десятилетие вперед обеспечивают нам стратегический баланс, сохранение стратегического баланса в мире», — отметил Путин.

Он добавил, что образцы нового вооружения находятся в разных степенях готовности.