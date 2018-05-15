Путин: новое вооружение кратно повышает возможности России

Президент России Владимир Путин на совещании в Сочи заявил, что новое вооружение кратно повышает возможности страны, а также на десятилетия обеспечивает сохранение стратегического баланса в мире, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В этом году впервые были продемонстрированы наши перспективные образцы и система вооружений, не имеющих мировых аналогов. Они кратно повышают возможности по обеспечению безопасности России, на десятилетие вперед обеспечивают нам стратегический баланс, сохранение стратегического баланса в мире», — сказал Путин.

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Он добавил, что образцы нового вооружения находятся в разных степенях готовности.

Ранее сообщалось, что Путин проведет серию совещаний с военными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что во вторник, 15 мая, пройдет первое заседание. Также он уточнил, что заседание будет посвящено теме космоса, оборонного заказа и другим темам. Песков отметил, что Дмитрия Рогозина на первом заседании не будет.