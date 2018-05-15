США и Япония намерены добиваться полного уничтожения оружия КНДР

США, Япония и Южная Корея намерены добиваться полного уничтожения ядерного и ракетного оружия Северной Кореи, передает «Киодо» со ссылкой на доклад японского МИД.

«Япония, США и Южная Корея будут тесно координировать свою политику с целью реализации плана уничтожения Северной Кореей оружия массового поражения, а также баллистических ракет различной дальности», — говорится в документе.

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В ведомстве также отмечают, что нормализация отношений Токио и Пхеньяна возможна только после возвращения японских граждан, похищенных северокорейской разведкой.

МИД Японии подчеркивает, что военный арсенал КНДР назван «серьезной угрозой миру и стабильности».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили ситуацию вокруг Северной Кореи.