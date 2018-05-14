Нетаньяху защитил действия израильской армии в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в своем твиттере, что разгон палестинской демонстрации в секторе Газа является мерой по защите границы государства.

Ранее сообщалось, что во время столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа погибли 52 человека, более 2 тыс. получили ранения.

Реклама

«Каждая страна обязана защищать свои границы. Террористическая организация ХАМАС заявляет, что она намерена уничтожить Израиль и убить тысячи людей, чтобы прорваться через пограничный забор. Мы будем продолжать действовать решительно, чтобы защитить наш суверенитет и наших граждан», — написал Нетаньяху.

Также ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал Израиль «предотвратить эскалацию конфликта» в Газе.