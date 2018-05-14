Ветеран полка «Азов» отказался пожимать руку Порошенко

Ветеран добровольческого полка «Азов» Олег Толмачев отказался пожать руку президенту Украины Петру Порошенко, передает УНИАН.

На видеозаписи, которая опубликована в фейсбуке ультраправой организации «Национальный корпус», запечатлен момент на церемонии награждении международных соревнований Invictus Games («Игры непобежденных»), на которых соревнуются военные, ставшие инвалидами.

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На записи видно, что Толмачев пожал руку остальным участникам церемонии, но проигнорировал протянутую руку Порошенко, пересказывает ролик издание. Также отмечается, что ветеран «Азова» не отреагировал на президента, когда тот похлопал его по плечу.

Толмачев присоединился к полку «Азов» 24 июня 2014 года. Он принимал участие в операциях по штурму Марьинки и Иловайска. Под Мариуполем он получил огнестрельное ранение в большеберцовую кость.

Ранее в эфире украинского телеканала «Прямой» появилась надпись о том, что Петр Порошенко присутствовал при подписании Германией акта о капитуляции.