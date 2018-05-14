Из-за столкновений в секторе Газа погибли 37 палестинцев

В результате столкновений на границе между Израилем и Палестиной погибли 37 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление министерства здравоохранения.

Отмечается, что столкновения между палестинцами и военными Израиля в секторе Газа проходят на фоне открытия израильского посольства США в Иерусалиме. Перемещение американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим вызвало в Палестине волну негодования.

Ранее дочь и советник президента США Иванка Трамп прилетела в Израиль для того, чтобы поучаствовать в открытии американского посольства на территории Иерусалима. В Белом доме США заявили, что президент страны Дональд Трамп не будет участвовать в церемонии открытия.