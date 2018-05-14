В США допустили «военную конкуренцию» с Россией в Арктике

В отчете, подготовленном исследовательским центром конгресса США, отмечается, что Арктика может стать зоной «военной напряженности и конкуренции» на фоне нынешних российско-американских отношений. Об этом сообщает RT.

«Возобновление напряженности в отношениях с Россией после присоединения ею Крыма в марте 2014 года в сочетании со значительным наращиванием в последние годы российского военного потенциала и операций в Арктике внушает обозревателям опасения, что регион вновь станет площадкой для военной напряженности и конкуренции», — говорится в документе.

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Также высказаны опасения, что у американской стороны может быть недостаточно ресурсов для защиты собственных интересов в арктическом регионе. В настоящее время США из-за плотного ледяного покрова используют подводные лодки, но таяние льдов открывает для страны новые возможности.

Кроме того, отмечается, что во время существования СССР Арктика была «ареной военного соперничества» между странами, но после распада СССР значение региона для американской стороны уменьшилось. В настоящее время Россия вернулась в Арктику, и США приняли решение последовать ее примеру.

Ранее сообщалось, что из-за антироссийских санкций США могут столкнуться с трудностями в сфере коммерческой доставки грузов на МКС.