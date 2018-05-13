В Афганистане разбился военный вертолет

В афганской провинции Гильменд во время выполнения посадки разбился вертолет Афганской национальной армии. Об этом сообщает Pajhwok со ссылкой на заявление минобороны страны.

Инцидент произошел в ходе спецоперации. Экипаж воздушного судна эвакуировали.

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Уточняется, что вертолет был подбит при попытке задержать одного из боевиков.

В апреле в Персидском заливе разбился вертолет, принадлежащий иранской нефтяной компании.

Отмечается, что вертолет следовал с острова Лаван на остров Киш и перевозил пациента в больницу. Пострадавший и его врач погибли, пилоту удалось спастись.