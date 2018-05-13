В ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны ВСУ

В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявили, что украинские силовики семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ЛНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

«За прошедшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, обстрелам подверглись позиции Народной милиции близ населенных пунктов Калиново, Желобок и Знаменка. Всего по территории республики было выпущено около 80 снарядов.

По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.

Ранее в ЛНР сообщили о переходе конфликта в Донбассе в «горячую стадию».