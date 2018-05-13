Военная полиция России начала патрулирование кварталов Дамаска

Российская военная полиция начала патрулирование южных кварталов Дамаска, освобожденных от боевиков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, военные полицейские патрулируют районы Бейт — Сахм, Сиди — Микдат, Баббила и Ялда.

Как отмечается, для обеспечения правопорядка на всех основных улицах кварталов действуют пешие и моторизированные патрули, выставлены наблюдательные посты.

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При этом подразделения российской военной полиции несут круглосуточное дежурство.

Ранее сообщалось, что последняя группа террористов и членов их семей выехала из южного пригорода Дамаска на север Сирии.

Как отмечалось, поселения Ялда, Бабиля и Бейт-Сахм были полностью освобождены от террористов.