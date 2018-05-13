Трамп: Иран нарастил оборонный бюджет за счет ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что иранское ядерное соглашение позволило Тегерану нарастить оборонный бюджет страны более чем на 40%.

«Оборонный бюджет Ирана увеличился более чем на 40% с тех пор, как Обама достиг договоренности по ядерной сделке... просто очередное свидетельство того, что все это была большая ложь. Но теперь уже нет!», — написал Трамп.

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Ранее Трамп заявил, что надеется заключить новую «хорошую сделку» с Ираном.

Он также отметил, что США «не могут позволить Ирану иметь ядерное оружие».

Также сообщалось, что исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал выход США из ядерной сделки по Ирану.