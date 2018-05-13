Трамп: Иран нарастил оборонный бюджет за счет ядерной сделки
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что иранское ядерное соглашение позволило Тегерану нарастить оборонный бюджет страны более чем на 40%.
«Оборонный бюджет Ирана увеличился более чем на 40% с тех пор, как Обама достиг договоренности по ядерной сделке... просто очередное свидетельство того, что все это была большая ложь. Но теперь уже нет!», — написал Трамп.
Реклама
Ранее Трамп заявил, что надеется заключить новую «хорошую сделку» с Ираном.
Он также отметил, что США «не могут позволить Ирану иметь ядерное оружие».
Также сообщалось, что исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал выход США из ядерной сделки по Ирану.