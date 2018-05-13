Израиль нанес удар по сектору Газа

Армия Израиля нанесла авиаудары по палестинскому тоннелю в северной части сектора Газа. Об этом сообщает Haaretz.

По данным издания, самолеты уничтожили прорытый в сторону Израиля тоннель в северной части сектора Газа.

Как отмечается, пресс-служба армии Израиля подтвердила факт атаки и заявила, что они несут ответственность за взрывы на территории сектора Газа.

Реклама

Ранее сообщалось, что армия Израиля нанесла удар по позициям палестинцев в секторе Газа, откуда они запускали горящих воздушных змеев.

При этом вдоль границ анклава проходили крупные палестинские акции протеста под названием «Великий марш возвращения».