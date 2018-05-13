Трамп приветствовал закрытие ядерного полигона в Северной Корее

Президент США Дональд Трамп приветствовал готовящееся закрытие ядерного полигона в КНДР. Об этом американский лидер написал в своем твиттере.

«Северная Корея объявила, что в этом месяце они закроют ядерный испытательный полигон перед большой встречей в верхах 12 июня. Спасибо, очень умный и любезный жест!», — заявил Трамп.

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Ранее министерство иностранных дел Северной Кореи сообщило, что церемония закрытия ядерного полигона назначена на день между 23 и 25 мая.

В свою очередь президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обратился к генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой проконтролировать закрытие ядерного полигона в КНДР.