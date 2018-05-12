При взрыве в Сирии погибли девять человек
Девять человек погибли при подрыве двух начиненных взрывчаткой автомобилей в провинции Идлиб на севере Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на директора пресс-службы муниципального совета города Азаз Ясира аз-Заима.
«Число погибших в результате взрыва начиненной взрывчаткой машины, припаркованной перед центральной больницей в провинции Идлиб, увеличилось до девяти мирных жителей, из них три охранника больницы», — заявил он.
Реклама
Еще 28 получили ранения, девять человек пропали без вести.
Ранее сообщалось, что после авиаудара близ Алеппо загорелся склад оружия сирийской армии. Склад оружия, по которому нанесен удар к востоку от Алеппо, находится между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликией.