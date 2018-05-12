В КНДР назвали даты закрытия ядерного полигона

Министерство иностранных дел Северной Кореи сообщило, что церемония закрытия ядерного полигона назначена на день между 23 и 25 мая. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЦТАК.

Отмечается, что дата церемонии будет зависеть от погодных условий. В МИД заявили, что будут разрушены взрывом все подземные туннели полигона, все его входы — заблокированы, а все наблюдательные пункты, исследовательские институты и охранные подразделение — перенесены на поверхность. Также будут остановлены все исследования, снята охрана полигона, а его территория — закрыта.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обратился к генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой проконтролировать закрытие ядерного полигона в КНДР.