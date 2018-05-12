Мэттис встретился с главой МИД Южной Кореи

Министр обороны США Джеймс Мэттис провел встречу с главой МИД Южной Кореи Каном Кён Ва, сообщается на сайте Пентагона.

«Секретарь Мэттис и министр Кан выразили надежду на то, что предстоящие 12 июня переговоры между США и Северной Кореей предоставят историческую возможность дипломатического соглашения, которое обеспечит полную, поддающуюся проверке и необратимую денуклеаризацию КНДР», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявят о завершении Корейской войны.