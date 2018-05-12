США заявили о перехвате российских бомбардировщиков у берегов Аляски

Американские истребители F-22 перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 в международном воздушном пространстве у берегов Аляски. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

«Два истребителя F-22, базирующихся на Аляске, перехватили и идентифицировали два дальних бомбардировщика Ту-95, пролетавших в опознавательной зоне ПВО около западного побережья Аляски, около Алеутских островов», — говорится в сообщении командования.

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Как сообщается, истребители «перехватили и проследили» за бомбардировщиками, пока те не покинули опознавательную зону ПВО. Подчеркивается, что российские самолеты не вторгались в воздушное пространство США.

Ранее Минобороны России сообщило, что бомбардировщики Ту-95МС ВКС России и противолодочные самолеты Ту-142 ВМФ России выполнили плановые полеты над акваториями Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей.

При этом об инцидентах в воздушном пространстве не сообщалось.