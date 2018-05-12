Самолеты ВКС и ВМФ провели полеты над Северным Ледовитым океаном

Ракетоносцы Ту-95МС ВКС России и противолодочные самолеты Ту-142 ВМФ России выполнили плановые полеты над акваториями Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что самолеты дальней и морской авиации во время полета сопровождали экипажи истребителей МиГ-31 и Су-35 ВКС России. Также сообщается, что экипажи Ту-95МС и Ту-142 отработали дозаправку топливом в воздухе.

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В Минобороны подчеркнули, что летчики дальней и морской авиации регулярно выполняет полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана.

Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.