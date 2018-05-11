Косачев призвал Совбез ООН обсудить выход США из ядерной сделки с Ираном

Председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что решение о выходе США из иранского ядерного соглашения должно обсуждаться Советом Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

«Поскольку речь идет о прямом нарушении резолюции СБ ООН №2231 от 20 июля 2015 года, действия США обязательно подлежат обсуждению на Совете Безопасности ООН, в этом нет никаких сомнений», — сказал Косачев.

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Он отметил, что с инициативой проведения соответствующего собрания Совбеза может выступить Россия, а также любой другой член совета, «которому дороги роль и репутация организации».

Косачев добавил, что в Совфеде примут решение о реакции на действия США в зависимости от дальнейшего развития событий.

Ранее в ЕС выступили в защиту ядерной сделки с Ираном.