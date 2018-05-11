ВСК России за неделю 4 раза вылетали на перехват иностранных разведсредств
Разведку у границ России за прошедшую неделю провели девять иностранных летательных аппаратов, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что российские самолеты дежурных сил ПВО выполнили четыре вылета на перехват и сопровождение.
«Нарушений воздушного пространства России не допущено», — говорится в сообщении ВКС.
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Ранее сообщалось, что несколько американских самолета провели разведывательные полеты вблизи границ России.
До этого СМИ сообщили о «перехвате» российским Су-27 самолета США над Балтикой.
Как отмечалось, российский истребитель Су-27 выполнил сближение с противолодочным самолетом Boeing P-8 Poseidon ВМС США в воздушном пространстве над Балтийским морем.