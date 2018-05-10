ЕС призвал Иран и Израиль избегать дальнейшей эскалации

Евросоюз призвал избегать дальнейшей эскалации после обмена ударами между Израилем и Ираном. Об этом сообщается на сайте ЕС.

«Сообщения о вчерашних атаках Ирана на посты израильской армии с территории Сирии, на которые Израиль ответил ударом по иранским целям в Сирии, вызывают крайнюю тревогу. Мы призываем региональные стороны проявлять сдержанность и избегать эскалации, которая может еще больше подорвать региональную стабильность», — говорится в заявлении.

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Однако, как отмечается, Евросоюз также заявил о праве Израиля на самооборону.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал адекватным ответом удары по иранским объектам в Сирии.