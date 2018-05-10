Аваков поручил разработать план «деоккупации Донбасса»

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что поручил разработать план «деоккупации Донбасса», который должен быть готов к лету. Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства.

«Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет включать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана — освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан», — цитируются слова Авакова.

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Украинский министр также призвал «привлекать общественность» к обсуждению плана.

Ранее Аваков заявил, что ведомство рассматривает несколько вариантов развития сценария в Донбассе. По его словам, это будет полицейская операция с привлечением миротворческих сил.