Три человека погибли при ударе Израиля по Сирии

В результате ракетного удара Израиля по объектам в Сирии погибли три человека, а двое получили ранения, передает сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на заявление генерального командования армии Сирии.

«Попадание нескольких ракет израильского врага привело к гибели трех человек, двое других пострадали», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, ракетный удар Израиля также привел к разрушению радиолокационной станции, склада с боеприпасами и несколько батальонов ПВО.

Ранее в Минобороны России заявили, что при нанесении ударов по сирийской территории были сбиты более половины израильских ракет.

Как отмечалось, удары были нанесены по местам размещения иранских вооруженных формирований и по позициям средств ПВО сирийской армии на юге страны и около Дамаска.