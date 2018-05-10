Трамп заявил о поимке пятерых «самых разыскиваемых» лидеров ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил о поимке пятерых «самых разыскиваемых лидеров «Исламского государства». Об этом он написал в твиттере.

«Пятеро самых разыскиваемых лидеров ИГ только что пойманы!» — написал Трамп.

Американский президент не стал раскрывать детали и уточнять, о каких лидера террористической группировки идет речь.

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Ранее глава разведки Ирака рассказал о местонахождении лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.