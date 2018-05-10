В Кремле отказались уточнить, обсуждали ли Путин и Нетаньяху удары Израиля по Сирии
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что во время состоявшихся 9 мая переговоров Владимир Путин и израильский премьер Биньямин Нетаньяху обсуждали ситуацию в Сирии, передает РИА «Новости».
Как отмечается, Пескова спросили, поднималась ли во время переговоров тема нанесения израильской стороной ударов по сирийской территории.
«Вчера, действительно, комплексно обсуждалось положение дел вокруг Сирии, положение дел в регионе и различные вопросы, связанные с той обеспокоенностью, которую высказывал Нетаньяху в связи с безопасностью государства Израиль. Это все, что я могу вам сказать», — сказал Песков.
Ранее во внешнеполитическом ведомстве ФРГ прокомментировали ракетные удары, которые нанесли силы Ирана в Сирии по позициям армии Израиля.