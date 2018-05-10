Лукашенко оценил решение Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что решение лидера США Дональда Трампа о выходе из иранской ядерной сделки не следует «гиперболизировать», передает РИА «Новости» слова Лукашенко в эфире телеканала ОНТ.

«Вы не расстраивайтесь: Дональд [Трамп] немножко пошумит-пошумит и вернется на круги своя. Не надо это гиперболизировать», — сказал Лукашенко, комментируя решение Соединенных Штатов покинуть иранскую ядерную сделку.

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Также он призвал не развязывать войну, так как начавшись в одном месте она может распространиться на другие территории.

«Кстати, иранцы — молодцы, они очень разумно отреагировали: мы, говорят, не бросаемся на производство ядерных материалов, мы подождем», — добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Иран подготовил план ответа на выход США из ядерной сделки. В Соединенных Штатах после выхода из ядерной сделки потребовали от Ирана отчет по ядерной программе.