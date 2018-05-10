СМИ: ПВО Сирии отражают ракетную атаку Израиля

Противовоздушная оборона оборона Сирии отражает ракетную атаку израильских военных, сообщает государственное новостное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Детали инцидента не приводятся.

Ранее сообщалось, что Иран нанес ракетный удар по позициям Израиля. Израильские военные сообщили, что некоторые ракеты попали в цель, другие были перехвачены. Они добавили, что был нанесен ответный удар, однако не сообщили подробности. Газета Haaretz также сообщила, что всего со стороны иранских сил «Аль-Кудс» было запущено около 20 ракет.