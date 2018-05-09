США после выхода из ядерной сделки потребовали от Ирана отчет по ядерной программе

Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США, несмотря на выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), требуют от Ирана отчитаться о «военной составляющей» ядерной программы страны, передает РИА «Новости».

«Очевидно, что политика США такова, что иранский режим не должен обогащать уран, что иранский режим должен предпринять шаги, которые уже раньше должны были от них требоваться: полностью отчитаться не только о возможной, а о определенной уже в прошлом военной составляющей их ядерной программы, и так далее — придерживаться международных норм. Этого мы от них требуем сейчас», — сказал чиновник.

Реклама

Он отметил, что Иран также должен отказаться от обогащения урана.

Ранее сообщалось, что Иран подготовил план ответных действий на выход США из ядерной сделки.