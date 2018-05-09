МИД России прокомментировал введение США новых санкций

В МИД России заявили, что новые антироссийские санкции США являются попыткой «посчитаться» за неудачный ракетный удар в Сирии. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«В реальности речь явно идет о банальном желании посчитаться за фиаско ракетной атаки против Сирийской Арабской Республики, предпринятой США 14 апреля совместно с Великобританией и Францией в нарушение международного права», — говорится в сообщении.

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В МИДе также отметили, что США повторно ввели санкции против ГРУ Генштаба ВС России и «Рособоронэкспорта».

«Похоже, американцы забыли, что уже не раз ввели против них санкции, и задумали снова грозить нам тем, чем не сумели испугать раньше», — говорится в заявлении.

Ранее США объявили о введении санкций против нескольких российских военных структур.