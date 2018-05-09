Пентагон обвинил Россию в желании перекроить международные границы

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Россия стремится перекроить международные границы. Об этом он сказал на встрече с министрами обороны Финляндии и Швеции, говорится в стенограмме его выступления.

Министр обороны США поблагодарил иностранных коллег за то, что их страны обеспечивают «якорь стабильности» регионе, где растет напряжение из-за «неудачных, непродуктивных и дестабилизирующих» шагов России.

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По словам Мэттиса, США и европейские страны должны отвечать на «региональные вызовы» сообща.

«В частности, когда мы сталкиваемся с Россией, которая хочет перекроить международные границы военной силой и налагает вето на политические, дипломатические и экономические решения демократических государств», — добавил глава Пентагона.

Ранее США, Финляндия и Швеция обсудили «пагубное влияние» России.