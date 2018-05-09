В ОАЭ поддержали стратегию США по Ирану

Власти Объединенных Арабских Эмиратов поддержали решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном, передает агентство WAM.

В министерстве иностранных дел страны заявили, что ядерное соглашение с Ираном не гарантирует того, что страна не получит ядерное оружие, а также поприветствовали стратегию Трампа в этом вопросе.

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Также власти Эмиратов призвали международное сообщество внимательно отнестись к позиции американского президента, так как это поможет сделать Ближний Восток свободным от ядерного вооружения и других видов оружия массового поражения.

Решение Трампа покинуть ядерную сделку вызвало острую критику в странах Европы, России, а также внутри Соединенных Штатов. Выход из иранского соглашения поддержали власти Израиля.