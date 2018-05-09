Клинтон раскритиковала разрыв ядерной сделки с Ираном

Бывший госсекретарь США и главный соперник президента США Дональда Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон назвала большой ошибкой выход Соединенных Штатов из ядерного соглашения с Ираном. Об этом она написала в своем твиттере.

«Выход из ядерной сделки с Ираном большая ошибка. Это делает Америку менее безопасной и менее надежной. Иран теперь более опасен. Каков ан «Б»? Каждый, кто думает, что ответом могут стать бомбардировки, удручающе дезинформирован», — написала Клинтон.

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Она отметила, что введение новых санкций против Ирана будет еще более сложной задачей, чем подписание ядерной сделки.

«Также будет сложнее иметь дело с другими угрозами вроде баллистических ракет и терроризма. Теперь у нас нет рычагов давления, Иран может делать все, что захочет», — добавила Клинтон.

Ранее бывший президент США Барак Обама также посчитал, что выход из ядерного соглашения был ошибкой.