В Японии выразили сожаление о выходе США из ядерного соглашения с Ираном

В Министерстве иностранных дел Японии считают, что решение президента США Дональда Трампа о выходе из иранской ядерной сделки вызывает сожаление, передает РИА «Новости» заявление ведомства.

«Если объявленное решение осложнит выполнение соглашения, это вызывает сожаление. Наша страна поддерживает ядерное соглашение, которое служит укреплению политики нераспространения и вносит вклад в дело стабильности на Ближнем Востоке и надеется на конструктивную позицию всех заинтересованных стран. Наша страна и впредь будет поддерживать соглашение», — говорится в документе.

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Reuters также сообщает, что министр иностранных дел Японии Таро Коно пообещал внимательно следить за тем, как выход США из сделки повлияет на ситуацию в регионе.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что он «глубоко разочарован» решением США по ядерному соглашению.