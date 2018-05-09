В Минобороны назвали число военных на парадах к 9 мая

В торжественных мероприятиях ко Дню Победы примут участие более 145 тыс. военных, будет задействовано 2300 единиц техники, а также более 110 самолетов и вертолетов, говорится в заявлении на сайте ведомства.

Также на сайте подчеркнули, что в 10.00 на Красной площади в Москве начнется военный парад к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Командовать им будет главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

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«В военном параде принимает участие более 13 тыс. военнослужащих, задействовано 159 единиц современного вооружения и военной техники, 75 самолетов и вертолетов», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в честь Дня Победы ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей.