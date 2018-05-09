Постпред России в Вене раскритиковал выход США из ядерного соглашения с Ираном

Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях в Вене, заявил, что отказ США от продления ядерного соглашения с Ираном нанес сильный удар по режиму ядерного нераспространения, передает РИА «Новости».

«Это сильный удар по усилиям, направленным на укрепление режима ядерного нераспространения. В очередной раз подтвердилось, что Вашингтон использует нераспространенческую риторику для достижения своих геополитических целей, причем весьма сомнительного толка», — сказал Ульянов.

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Он добавил, что Россия готова работать с Соединенными Штатами по Ирану, однако посчитал, что взаимодействие с США может быть «очень проблематичным» из-за позиции американских властей.

Также постпред заявил, что Тегеран поступает мудро, приняв решение остаться в ядерном соглашении.

«Тегеран в этой ситуации проявил мудрость, воздержался от непродуманной реакции и заявил о готовности изучить вопрос о продолжении осуществления ядерной сделки без США — с Россией, Китаем и тремя европейскими державами. Так что дипломатическая работа в ближайшее время будет продолжена и, очевидно, что она будет чрезвычайно интенсивной», — резюмировал Ульянов.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты вышли из иранской ядерной сделки для создания нового соглашения.