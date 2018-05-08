Израиль отказался комментировать удары по Сирии

Представители оборонного ведомства Израиля отказались комментировать сообщения о своей причастности к удару по Сирии, передает РИА «Новости».

«Мы это не комментируем», — заявила сотрудница израильской армейской пресс-службы, в ответ на просьбу прокомментировать сообщение об отражении противовоздушной обороной Сирии ракетного удара Израиля к югу от Дамаска.

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Ранее сообщалось, что сирийские военные сбили две ракеты, выпущенные Израилем.

Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приняли решение о выходе из ядерного соглашения с Ираном.