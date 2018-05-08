В Кремле заявили о неизбежности «пагубных последствий» при изменении соглашения с Ираном

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что изменение соглашения по иранской ядерной программе приведут к пагубным последствиям, передает РИА «Новости».

«Вы знаете о недавних контактах президента и с канцлером ФРГ, и с президентом Франции, с другими главами государств. Вы знаете последовательную линию президента, направленную на необходимость сохранения СВПД как единственной реальной основы для дальнейшего поддержания вот этого ценного статуса-кво. Также вы знаете хорошо позицию российской стороны, президента (Владимира) Путина о неизбежных пагубных последствиях каких-либо действий, направленных на слом этих договоренностей», — сказал Песков.

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Он уточнил, что отказ от сделки приведет к тому, что перестанет существовать незаменимая система договоренностей между странами-участниками. По его словам, позиция Путина хорошо известна и совпадает с линией европейских руководителей. Песков также прокомментировал возможность выхода США из соглашения.

«Безусловно, это будет очень серьезная ситуация, и в данном случае вопрос будет, конечно, рассматриваться в Москве, и будут какие-то решения приниматься президентом, который, как вы знаете, определяет по Конституции внешнюю политику нашей страны», — отметил Песков.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп намерен выйти из ядерного соглашения с Ираном.