Джонсон прокомментировал возможный выход США из ядерной сделки с Ираном

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон прокомментировал возможный выход США из ядерного соглашения с Ираном. Об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.

«Я понимаю, что все обеспокоены насчет этой сделки. Конечно, они правы, что она далека от идеальной, однако это лучшее, что у нас есть», — отметил Джонсон.

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Он выразил надежду на то, что Великобритания, Франция и Германия смогут уговорить президента США Дональда Трампа сохранить ядерное соглашение в существующем виде.

Ранее американский сенатор оценил вероятность помешать Трампу выйти из ядерной сделки.