В сенате США оценили вероятность помешать Трампу выйти из ядерной сделки

Американский сенатор Бен Кардин заявил, что конгресс не сможет помешать президенту США Дональду Трампу выйти из ядерного соглашения с Ираном, передает РИА «Новости».

«Конгресс может сделать очень немногое — это соглашение на уровне исполнительной власти… Конгресс не играет роли в решении президента относительно выхода из этого соглашения», — сказал Кардин.

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По словам сенатора, Иран соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), и в интересах мирового сообщества сохранить его.

«Я думаю, что в интересах международного сообщества сохранить СВПД, коль скоро Иран его соблюдает — а он его соблюдает… Не в наших национальных интересах, чтобы президент дал возможность санкциям вновь вступить в силу», — отметил Кардин.

Ранее Трамп рассказал, когда объявит решение по ядерной сделке с Ираном.