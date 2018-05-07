В ЕС понадеялись на «мягкий выход» США из ядерной сделки с Ираном

Власти Евросоюза надеются, что в случае отказа Соединенных Штатов от иранской ядерной сделки, США предпочтут «мягкий выход» (soft exit), передает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

«В случае soft exit речь идет о ситуации, когда США выходят из соглашения без применения так называемых экстерриториальных санкций, что позволит европейцам соблюдать соглашение. В случае hard exit [жесткий выход] в США вводятся эти самые экстерриториальные санкции, когда европейским компаниям придется делать выбор между экспортом в Иран или США, а самому Евросоюзу решать, прибегать или нет к ответным мерам в отношении американских компаний, ориентированных на европейский рынок, если Вашингтон проведет «красную линию» для европейского бизнеса», — сказал источник.

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Он отметил, что «битва санкций» различных стран может привести к торговой войне.

Ранее сообщалось, что Франция и Германия подчеркнули необходимость сохранения соглашения по иранской ядерной программе.