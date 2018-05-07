Киев обвинил Россию в обстреле Мариуполя

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что спецслужбами была установлена причастность российских военнослужащих к обстрелу жилых домов Мариуполя. Об этом ведомство сообщило в своем твиттере.

«Во время досудебного расследования нашими следователями установлено и доказано, что этот террористический акт осуществлен кадровыми российскими военнослужащими с применением двух штатных реактивных дивизионов Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал Грицак.

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По его словам, в ходе экспертизы было также установлено место, где дивизионы реактивных систем залпового огня «Град» пересекли границу Украины, а также их путь к позициям, откуда был открыт огонь по Мариуполю

Грицак также объявил о планах ведомства предъявить обвинение в нападении российским военнослужащим.