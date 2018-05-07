Минобороны опубликовало видео о возможностях БМПТ «Терминатор»

В Министерстве обороны России рассказали о возможностях боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Соответствующий видеоролик размещен в фейсбуке ведомства.

«БМПТ «Терминатор» предназначена для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения», — говорится в сообщении Минобороны.

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Отмечается, что вооружение состоит из двух спаренных 30-мм автоматических пушек 2А42, двух курсовых автоматических гранатометов АГ-17Д, четырех противотанковых управляемых ракет «Атака», а также 7,62-мм пулемета ПКТМ.

Ранее сообщалось, что Минобороны опубликует видео о возможностях новейшей техники России.