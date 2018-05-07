Минобороны опубликует видео о возможностях новейшей техники России

Министерство обороны России опубликует в социальных сетях видеоролики, которые демонстрируют возможности новейших систем вооружения страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«7 мая в официальных аккаунтах Минобороны России в соцсетях будут размещены видеоролики, демонстрирующие некоторые возможности комплексов вооружений, которые впервые примут участие в Параде Победы 9 мая 2018 года на Красной площади в Москве», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также добавили, что на Параде Победы впервые будут представлены боевая машина поддержки танков «Терминатор», специальные робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран».

Ранее сообщалось, что воздушную часть репетиции Парада Победы отменили из-за погоды.