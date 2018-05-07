Крымские пограничники проведут учения по борьбе с захватом рыболовецких судов

В Крыму пограничники проведут морские учения, на которых они отработают методы борьбы с морскими угрозами, в частности, противодействие захвату рыболовецких судов в Азовском море. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского погрануправления ФСБ России.

«В Керченском проливе пограничное управление ФСБ России по Крыму проведет морские учения, в ходе которых пограничники отработают методы борьбы с морскими угрозами, в том числе противодействие захвату рыболовецких судов в Азовском море, освобождение судна с заложниками и нейтрализация условных пиратов или террористов», — заявили в пресс-службе.

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В ведомстве также добавили, что учения начнутся в понедельник, 7 мая.

Ранее сообщалось, что военнослужащие России и Таджикистана провели масштабные учения у границы Афганистана.