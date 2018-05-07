В Донбассе украинские силовики подорвались на мине

В Донбассе украинские силовики подорвались на взрывном устройстве, в результате инцидента погиб один человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, на маршруте патруля силовиков было установлено взрывное устройство. При взрыве погиб один военнослужащий, двое получили ранения.

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Ранее сообщалось, что США запретили Украине использовать «долгожданные» ракетные комплексы в Донбассе.

Как отмечалось, Соединенные Штаты ввели «определенные ограничения» на использование американских ракетных комплексов Javelin на линии соприкосновения в Донбассе.

В конце апреля президент Украины Петр Порошенко поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за поставку ракетных комплексов Javelin.