В Сирии боевики обстреляли жилой квартал города Алеппо
Боевики обстреляли жилой квартал сирийского города Алеппо, погиб один человек, а еще пять пострадали, передает РИА «Новости».
«Снаряды разорвались в квартале «3000 шакка». В результате одного попадания ранения получила женщина и пятеро ее детей. От другого снаряда скончалась женщина. Все они поступили в нашу больницу. Есть тяжелые ранения», — заявил агентству главврач больницы при государственном университете Алеппо Ибрагим Хадид.
По его словам, в результате осколочных ранений в самом тяжелом состоянии находится пятимесячный ребенок.
Как отмечается, ракетному обстрелу подверглась улица Нил и район Сук Махалли, всего было выпущено шесть-семь снарядов.
Ранее сообщалось, что ВВС Ирака нанесли удар по позициям ИГ в Сирии.
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