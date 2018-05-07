В Сирии боевики обстреляли жилой квартал города Алеппо

Боевики обстреляли жилой квартал сирийского города Алеппо, погиб один человек, а еще пять пострадали, передает РИА «Новости».

«Снаряды разорвались в квартале «3000 шакка». В результате одного попадания ранения получила женщина и пятеро ее детей. От другого снаряда скончалась женщина. Все они поступили в нашу больницу. Есть тяжелые ранения», — заявил агентству главврач больницы при государственном университете Алеппо Ибрагим Хадид.

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По его словам, в результате осколочных ранений в самом тяжелом состоянии находится пятимесячный ребенок.

Как отмечается, ракетному обстрелу подверглась улица Нил и район Сук Махалли, всего было выпущено шесть-семь снарядов.

Ранее сообщалось, что ВВС Ирака нанесли удар по позициям ИГ в Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.