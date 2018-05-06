Посол Британии рассказал про план А по иранской ядерной сделке

Британское руководство пытается убедить президента США Дональда Трампа не выходить из соглашения по иранской ядерной программе, заявил посол Великобритании в Вашингтоне Ким Дэррок, передает CBS.

«План А заключается в том, что США остаются в соглашении. Это то, над чем мы работаем», — сообщил Дэррок.

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По его словам, власти страны также рассматривают и другие варианты поддержки соглашения на тот случай, если американская сторона примет решение о выходе из сделки, однако подчеркнул, что надеется на позитивной исход ситуации. Он так отметил, что британская администрация считает соглашение хорошим, но «не идеальным».

Ранее экс-мэр Нью-Йорка и адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил о намерении Трампа «сменить в Иране власть».