Глава Объединенных сил Украины проверил боевую готовность военных в Донбассе

Глава Объединенных сил Украины Сергей Наев провел проверку боевой готовности частей украинской армии, которые расположены у линии разграничения в Донбассе, передает РИА «Новости» сообщение минобороны страны.

«В рамках рабочей поездки… [Наев] проверил боевую готовность, организацию всестороннего обеспечения военных частей вдоль линии разграничения. Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заслушал подчиненных о состоянии дел и лично убедился в их способности эффективно противодействовать», — сообщается в заявлении украинского минобороны.

Ранее президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении АТО в Донбассе. По словам украинского лидера, «формат АТО изменился на операцию Объединенных сил».