Нетаньяху рассказал о значении встречи с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным имеет важное значение из-за попыток Ирана закрепиться в Сирии, передает РИА «Новости».

«Встречи с российским президентом всегда важны для безопасности Израиля и с точки зрения координации между израильской и российской армиями… но встреча на этой неделе будет иметь особое значение в свете активизирующихся усилий Ирана по созданию в Сирии военного присутствия, направленного против Израиля», — сказал Нетаньяху.

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По его словам, в последнее время иранские вооруженные силы стягивают в Сирии наступательное и оборонительное вооружение, а также беспилотники, системы ПВО и ракеты класса «земля-земля».

«Мы полны решимости остановить иранскую агрессию против нас», — заключил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху посетит Москву 9 мая.